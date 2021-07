LIVE Irma Testa-Petecio, Olimpiadi boxe in DIRETTA: sconfitta giusta per l’azzurra, medaglia di bronzo (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.59 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.56 La sconfitta di Irma Testa è giustissima, non si può dire nulla. Anzi ci saremmo attesi il verdetto unanime a favore della filippina. La campana era partita benissimo nel primo round. Nelle successive due riprese, tuttavia, non è riuscita ad arginare in alcun modo la foga dell’asiatica, andata a segno ripetutamente, soprattutto con un destro molto preciso. Per l’azzurro comunque è medaglia di bronzo. Nasthy Petecio elimina ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.59 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.56 Ladiè giustissima, non si può dire nulla. Anzi ci saremmo attesi il verdetto unanime a favore della filippina. La campana era partita benissimo nel primo round. Nelle successive due riprese, tuttavia, non è riuscita ad arginare in alcun modo la foga dell’asiatica, andata a segno ripetutamente, soprattutto con un destro molto preciso. Per l’azzurro comunque èdi. Nasthyelimina ...

Advertising

Eurosport_IT : Irma Testa, Simona Quadarella, Antonino Pizzolato, Mattia Camboni, Mauro Nespoli, Jessica Rossi-Mauro De Filippis e… - DAZN_IT : Un bronzo storico: solo applausi per Irma Testa ???? Segui i Giochi Olimpici di #Tokyo2020 LIVE e ON-DEMAND sui cana… - zazoomblog : LIVE – Irma Testa vs Nesthy Petecio semifinale boxe femminile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Testa… - zazoomblog : LIVE Irma Testa-Petecio Olimpiadi boxe in DIRETTA: semifinale da brividi contro la campionessa del mondo - #Testa-… - infoitsport : LIVE Irma Testa-Petecio, Olimpiadi boxe in DIRETTA: semifinale da brividi contro la campionessa del mondo -