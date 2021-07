LIVE – Finali nuoto ottava giornata con Paltrinieri, Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 1 agosto 2021) La DIRETTA testuale dell’ottava e ultima giornata delle Finali di nuoto valevoli per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le ultime speranze di medaglia per l’Italia sono riposte nelle due staffette 4×100 misti. Tuttavia, le luci dei riflettori saranno puntate soprattutto su Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero. Da non dimenticare poi Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero. Nella mattinata di domenica 1° agosto si parte ufficialmente alle ore 3:30. COME SEGUIRE LE Finali IN DIRETTA IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA GIORNO PER ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Latestuale dell’e ultimadelledivalevoli per i Giochi Olimpici di. Le ultime speranze di medaglia per l’Italia sono riposte nelle due staffette 4×100 misti. Tuttavia, le luci dei riflettori saranno puntate soprattutto su Gregorionei 1500 stile libero. Da non dimenticare poi Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero. Nella mattinata di domenica 1° agosto si parte ufficialmente alle ore 3:30. COME SEGUIRE LEINIL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA GIORNO PER ...

