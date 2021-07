Incendi: elicottero Aeronautica militare intervenuto nel palermitano con 56 lanci (Di sabato 31 luglio 2021) Palermo, 31 lug. (Adnkronos) – Un elicottero dell’Aeronautica militare è intervenuto per estinguere un Incendio nella provincia di Palermo (Palermo). L’elicottero è decollato poco dopo delle 15.30. Durante le 4 ore e 15 minuti di volo sono stati effettuati 56 lanci pari a circa 42.000 litri d’acqua. L’attività è stata svolta in collaborazione con due Canadair del Dipartimento della Protezione Civile e due elicotteri di compagnie private. L’Incendio risulta ancora non essere completamente estinto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Palermo, 31 lug. (Adnkronos) – Undell’per estinguere uno nella provincia di Palermo (Palermo). L’è decollato poco dopo delle 15.30. Durante le 4 ore e 15 minuti di volo sono stati effettuati 56pari a circa 42.000 litri d’acqua. L’attività è stata svolta in collaborazione con due Canadair del Dipartimento della Protezione Civile e due elicotteri di compagnie private. L’o risulta ancora non essere completamente estinto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

emergenzavvf : Sorvolo con l'elicottero dei #vigilidelfuoco sulle zone dell'oristanese interessate da incendi boschivi: al momento… - nicola_pinna : Il disastro del fuoco oggi nel cuore della #Sardegna. La distesa delle fiamme vista dall’elicottero della Forestale… - TV7Benevento : Incendi: elicottero Aeronautica militare intervenuto nel palermitano con 56 lanci... - AOcchioni74 : @zeropregi Non stanno bonificando e ogni giorno ripartono piccoli, per fortuna, incendi. Non ci sono abbastanza uom… - monika_mazurek : #Catania: L'elicottero della #MarinaMilitare in ausilio per lo spegnimento degli #incendi. Il mezzo - mobilitato pe… -