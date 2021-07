In arrivo il Green pass per aerei e treni ad alta velocità (Di sabato 31 luglio 2021) Green pass per accedere a aerei, treni ad alta velocità e traghetti. Dopo aver scavallato l’enorme scoglio della giustizia, Mario Draghi ha rimesso la testa sul dossier legato al Covid. E la settimana prossima è intenzionato a portarlo all’attenzione del Consiglio dei ministri. Il lavoro è ben avviato, ma il cantiere è ancora aperto. E non potrà essere chiuso se non dopo un confronto in maggioranza, in una cabina di regia che al momento non è stata convocata ma è prevista tra martedì e mercoledì, per poi approvare le misure in un Cdm tra giovedì e venerdì. Complicato che la norma entri in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 luglio 2021)per accedere aade traghetti. Dopo aver scavallato l’enorme scoglio della giustizia, Mario Draghi ha rimesso la testa sul dossier legato al Covid. E la settimana prossima è intenzionato a portarlo all’attenzione del Consiglio dei ministri. Il lavoro è ben avviato, ma il cantiere è ancora aperto. E non potrà essere chiuso se non dopo un confronto in maggioranza, in una cabina di regia che al momento non è stata convocata ma è prevista tra martedì e mercoledì, per poi approvare le misure in un Cdm tra giovedì e venerdì. Complicato che la norma entri in ...

