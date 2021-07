Gaetano Curreri degli Stadio svenuto sul palco: è in terapia intensiva Accaduto in piazza a San Benedetto del Tronto (Di sabato 31 luglio 2021) Mentre era in concerto il leader 69enne degli Stadio ha accusato un grave malore ed è svenuto sul palco. Accaduto a San Benedetto del Tronto, ieri sera in piazza. Gaetano Curreri è ricoverato in ospedale, in terapia intensiva. L'articolo Gaetano Curreri degli Stadio svenuto sul palco: è in terapia intensiva <small ... Leggi su noinotizie (Di sabato 31 luglio 2021) Mentre era in concerto il leader 69enneha accusato un grave malore ed èsula Sandel, ieri sera inè ricoverato in ospedale, in. L'articolosul: è in

