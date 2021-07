“Come sta il nonno?”: che gaffe di Beppe Convertini durante Uno Weekend – VIDEO (Di sabato 31 luglio 2021) E’ stato il primo oro olimpico della spedizione azzurra, sin qui non avara di emozioni (ma avara di primi posti, questo sì). Parliamo di Vito Dell’Aquila, campione di taekwondo, medaglia d’oro nella categoria 58 kg. LEGGI ANCHE => Vito dell’Aquila, ragazzo d’oro: l’appello a vaccinarsi tutti Il 21enne di Mesagne è tornato in Italia per essere giustamente celebrato e, ospite di Uno Weekend, è stato protagonista di una gaffe del conduttore del programma, Beppe Convertini. Vito Dell’Aquila e l’oro per il nonno Intervenuto in studio per raccontare le sue emozioni, ha raccontato la dedica ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 31 luglio 2021) E’ stato il primo oro olimpico della spedizione azzurra, sin qui non avara di emozioni (ma avara di primi posti, questo sì). Parliamo di Vito Dell’Aquila, campione di taekwondo, medaglia d’oro nella categoria 58 kg. LEGGI ANCHE => Vito dell’Aquila, ragazzo d’oro: l’appello a vaccinarsi tutti Il 21enne di Mesagne è tornato in Italia per essere giustamente celebrato e, ospite di Uno, è stato protagonista di unadel conduttore del programma,. Vito Dell’Aquila e l’oro per ilIntervenuto in studio per raccontare le sue emozioni, ha raccontato la dedica ...

