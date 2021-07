Calcio: Milan; Bennacer positivo, non convocato per Nizza (Di sabato 31 luglio 2021) Tampone positivo per Ismael Bennacer che non è stato quindi convocato per l'amichevole di questa sera contro il Nizza. Il test è stato effettuato - si legge nella nota del club rossonero - a domicilio,... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 31 luglio 2021) Tamponeper Ismaelche non è stato quindiper l'amichevole di questa sera contro il. Il test è stato effettuato - si legge nella nota del club rossonero - a domicilio,...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Milan Risultati calcio maschile/ Olimpiadi live in diretta: Spagna - Costa d'Avorio 1 a 1 ...cristallino del Barcellona già in grande spolvero durante il recente campionato europeo di calcio, mentre fra le fila africane occhio a Kessie , "fuori quota" e mastino di centrocampo di casa Milan, ...

Calcio: Milan; Bennacer positivo, non convocato per Nizza Altresì il gruppo squadra - precisa il Milan - è risultato negativo a tutti i tamponi effettuati questa settimana, compreso il molecolare in vista della trasferta di Nizza". . 31 luglio 2021

Milan, caccia aperta al trequartista: per Ziyech serve tempo. Così Vlasic... La Gazzetta dello Sport Calcio: Milan; Bennacer positivo, non convocato per Nizza MILANO, 31 LUG - Tampone positivo per Ismael Bennacer che non è stato quindi convocato per l'amichevole di questa sera contro il Nizza. Il test è stato effettuato - si legge nella nota del club rosson ...

Milan, Ismael Bennacer a casa col Covid-19 Milan, Bennacer positivo. Brutte notizie per il Milan che torna a dover fare i conti con il Covid-19. Il club rossonero ha comunicato infatti che Ismael Bennacer non è stato conv ...

