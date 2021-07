Vaccini | D’Amato | ‘Lunedì l’immunità di gregge nel Lazio’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il Lazio ce l’ha fatta – o quanto meno, ce la sta per fare – lunedì 2 agosto la Regione raggiungerà la cosiddetta fascia di “immunità di”. Il prossimo lunedì, infatti, oltre il 70% degli adulti avrà completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) contro il Coronavirus. Ad annunciarlo – orgoglioso del successo vaccinale – è Alessio: “Saremo la prima Regione d’Italia a centrare l’obiettivo in anticipo rispetto a quanto avevamo programmato” ha dichiarato l’Assessore in un’intervista al Messaggero. Leggi anche: Covid Italia, ultime news e aggiornamenti: dal Green Pass ai. Il bollettino di oggi 29 luglio Lazio, si ...