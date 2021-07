Ultime Notizie Roma del 30-07-2021 ore 14:10 (Di venerdì 30 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il secondo trimestre il PIL vola a + 2,7% inflazione che accelera al 18 la ripresa Cioè si sta consolidando in Europa come nelle principali economie del continente con l’Italia che corre di più della tedesca e dell’Euro zona Ancona e per la quarta settimana consecutiva al limite RT in Italia che nell’ultimo monitoraggio segna 157 control 126 della scorsa settimana aumenta anche l’incidenza settimanale che passa da 40 a 58 casi per 100.000 abitanti gran record del mondo con il primo individuare i giochi con oro nei 200 rana per Tatiana Sean Maker sudafricana del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il secondo trimestre il PIL vola a + 2,7% inflazione che accelera al 18 la ripresa Cioè si sta consolidando in Europa come nelle principali economie del continente con l’Italia che corre di più della tedesca e dell’Euro zona Ancona e per la quarta settimana consecutiva al limite RT in Italia che nell’ultimo monitoraggio segna 157 control 126 della scorsa settimana aumenta anche l’incidenza settimanale che passa da 40 a 58 casi per 100.000 abitanti gran record del mondo con il primo individuare i giochi con oro nei 200 rana per Tatiana Sean Maker sudafricana del ...

