Tokyo 2020, piovono stoccate nella scherma, ma fuori dalla pedana (Di venerdì 30 luglio 2021) Non mancano polemiche nel movimento azzurro La scherma travolta della polemiche. I risultati per alcuni deludenti di questa disciplina (che comunque ha portato a casa per ora 3 medaglie) hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Ieri, 29 luglio, le azzurre del fioretto hanno portato a casa il bronzo nella prova a squadre. Una medaglia che cancella la delusione per la mancata finale e per le mancate medaglie individuali. Sul banco degli impuntati ci è finita Arianna Errigo, la schermitrice più d’esperienza “accusata” di patire troppo la tensione e di essere crollata nella semifinale contro la Francia. A puntare il dito contro l’ex compagna, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Non mancano polemiche nel movimento azzurro Latravolta della polemiche. I risultati per alcuni deludenti di questa disciplina (che comunque ha portato a casa per ora 3 medaglie) hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Ieri, 29 luglio, le azzurre del fioretto hanno portato a casa il bronzoprova a squadre. Una medaglia che cancella la delusione per la mancata finale e per le mancate medaglie individuali. Sul banco degli impuntati ci è finita Arianna Errigo, la schermitrice più d’esperienza “accusata” di patire troppo la tensione e di essere crollatasemifinale contro la Francia. A puntare il dito contro l’ex compagna, ...

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Svanisce sogno 'Golden Slam' per Djokovic, perde in semifinale a Tokyo 2020 - cafifal : RT @HuffPostItalia: Svanisce sogno 'Golden Slam' per Djokovic, perde in semifinale a Tokyo 2020 -