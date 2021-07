Suora denuncia truffa su whatsapp | siamo tutti a rischio?

(Di venerdì 30 luglio 2021) Religiosa pubblica una lettera su di un quotidiano, perre la brutta disavventura di cui è stata vittima e mettere in guardiadal pericolo. Lei è suor Anna Monia Alfieri è, a sua insaputa, si è trovata vittima di unasu: “Mi corre l’obbligo morale e civile di darne immediata notizia L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Suora denuncia

Vatican News

... avvenuta la settimana scorsa, di unaquerela contro la struttura socio sanitaria, la ... All'origine della vicenda c'è soprattutto un documento, redatto dallache è anche la coordinatrice ...Durante un permesso di due giorni, cerca di convincere il creditore a ritirare laa fronte ... Brown, ispirata alla vita di Benedetta Carlini,del XVII secolo che dopo essersi ritirata in ...Religiosa pubblica una lettera su di un quotidiano, per denunciare la brutta disavventura di cui è stata vittima e mettere in guardia tutti.Gli episodi di violenza sessuale su bambini e minori hanno attraversato la storia della Chiesa cattolica, coinvolgendo preti, suore e anche numerosi pontefici. Una realtà raccontata nel libro Chiesa e ...