"Se non mi dai i soldi dico che mi hai stuprata": ragazzina di 17 anni arrestata a Ischia (Di venerdì 30 luglio 2021) . La ragazzina è stata arrestata dai carabinieri per estorsione nei confronti di un uomo di 50 anni. Dopo un rapporto sessuale tra i due, la 17enne ha cominciato a minacciare l'uomo: se non le avesse dato la somma di denaro richiesta, lei l'avrebbe denunciato, simulando di aver subito violenza sessuale. Se non gli avesse dato il denaro richiesto, lo avrebbe denunciato, inventando una violenza sessuale che in realtà non è mai avvenuta: protagonista della vicenda, accaduta sull'isola di Ischia, una ragazza di 17 anni, arrestata dai carabinieri per estorsione ai danni di un uomo.

