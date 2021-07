Scatta l’indagine dell’Ospedale per il primario di Novara in piazza con i No Green pass (Di venerdì 30 luglio 2021) Aveva fatto discutere la partecipazione del primario di Malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Novara alla protesta dei No Green pass, organizzata lo scorso 24 luglio ad Alessandria. Pier Luigi Garavelli aveva provato a giustificare la sua presenza dicendo che non si trovava lì «per protestare, ma per fare informazione». Una spiegazione che non ha convinto l’Azienda ospedaliera universitaria Maggiore della Carità, l’Aou di Novara, la quale ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. L’istruttoria durerà al massimo 120 giorni e, al termine, si deciderà se comminare ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) Aveva fatto discutere la partecipazione deldi Malattie infettiveMaggiore dialla protesta dei No, organizzata lo scorso 24 luglio ad Alessandria. Pier Luigi Garavelli aveva provato a giustificare la sua presenza dicendo che non si trovava lì «per protestare, ma per fare informazione». Una spiegazione che non ha convinto l’Azienda ospedaliera universitaria Maggiore della Carità, l’Aou di, la quale ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. L’istruttoria durerà al massimo 120 giorni e, al termine, si deciderà se comminare ...

Advertising

fitzcayman : @fanpage Che ipocrisia, quando muoiono di overdose persone 'normali' l'indagine non scatta mai. Che tristezza - osservatoretri1 : @borghi_claudio Scommettiamo che al prossimo scatta l'indagine della solita procura per omicidio colposo verso i ge… - yerbamala73 : @Bufalenet Nel momento in cui il numero di protocollo risulta sconosciuto al ministero o corrispondente a un altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta l’indagine Suicidio di De Donno, ora scattano le indagini: la procura apre un fascicolo ilGiornale.it