Saipem contribuisce al Pil, italiano e non solo (Di venerdì 30 luglio 2021) L'impatto di Saipem sul Sistema Italia? Vale 4,3 miliardi di contributo diretto all'economia (2017-2019), valore che rappresenta il totale speso in beni e servizi nel Paese, salari dei dipendenti italiani e tasse pagate allo Stato; lo 0,1% di contributo al Pil nel 2017, con un valore medio dello 0,09% nel periodo 2017-2019; 8.800 posti di lavoro, diretti e indiretti, in Italia nel 2019. Non solo Italia: Saipem crea valore anche nei paesi in cui opera. Qualche esempio? In Nigeria contribuisce per lo 0,16% al Pil nazionale e in Indonesia, con i suoi progetti, ha contribuito per lo 0.02% al Pil nazionale.

