Raggi | presenza Forze Ordine va rinforzata massicciamente

Roma – "Nonostante Roma possa contare in maniera permanente su quattro corpi sempre attivi, le Forze dell'Ordine in campo sono poche e la notte è il tema che affiggile tutti noi. Sulla malamovida siamo andati con pattuglioni compositi che però sono sotto numerati rispetto agli assembramenti". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso di un confronto alla Confcommercio di Roma. "Abbiamo bisogno di rinforzare in maniera massiccia il numero delle Forze dell'Ordine su Roma, soprattutto con Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza: è un tema che stiamo affrontando con ministero degli ...

