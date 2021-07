Ostia | fiamme in appartamento | danni a struttura

(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – Incendio in unquesta notte alle 2 circa in via Antonio Forni, nella zona dia Roma. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno provveduto ad estinguere l’incendio, divampato all’interno di unmansardato al quinto piano di una palazzina. Lehanno provocatoli consistenti tanto da rendere inagibile l’abitazione. Terminata l’opera di spegnimento si sta provvedendo allo smassamento e la messa in sicurezza dell’alloggio coinvolto e di quelli sottostanti. Presenti sul posto anche Carabinieri, Polizia locale e 118.

RomaDailyNews

