Oltre 110 milioni in 5 anni | il super contratto di Alaba col Real

La rivista tedesca Der Spiegel ha svelato i dettagli del contratto firmato da David Alaba con il Real Madrid. Le cifre sono considerevoli: se il terzino austriaco dovesse rispettare in pieno l'accordo, arriverà a guadagnare 115 milioni di euro lordi fino al 2026. Di questi, 17,7 milioni sono stati versati direttamente alla firma, mentre da L'articolo

