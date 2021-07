Nozzetti: (Anm Palermo): “Preoccupati per l’impatto della riforma” (Di venerdì 30 luglio 2021) Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – “La preoccupazione c’è”. Giovanna Nozzetti è la Presidente della sezione distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati di Palermo. E non nasconde la sua apprensione per l’impatto che la riforma sulla improcedibilità potrebbe avere nel distretto palermitano. “Con il pericolo – dice in una intervista all’Adnkronos – che si possa creare anche un divario notevole tra distretti giudiziari con risultati migliori, in cui magari l’effetto della riforma sarà limitato. E situazioni come quella rappresentata dalla collega di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021), 30 lug. (Adnkronos) – “La preoccupazione c’è”. Giovannaè la Presidentesezione distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati di. E non nasconde la sua apprensione perche lasulla improcedibilità potrebbe avere nel distretto palermitano. “Con il pericolo – dice in una intervista all’Adnkronos – che si possa creare anche un divario notevole tra distretti giudiziari con risultati migliori, in cui magari l’effettosarà limitato. E situazioni come quella rappresentata dalla collega di ...

