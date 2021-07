Non avere rimpianti, intervista a Vanessa Ferrari (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 10 aprile 2021 Vanessa Ferrari abbraccia di nuovo l’all-around: non succedeva dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. L’occasione è stata la terza tappa della Serie A1 2021 di ginnastica artistica, durante la quale si è esibita in tutti e quattro gli attrezzi: trave, corpo libero, volteggio e parallele. L’obiettivo era misurarsi con una competizione in vista dei Campionarti europei di ginnastica di Basilea e l’unica incertezza è stata la caduta sulla terza diagonale. Si chiama «Ferrari» e il 25 aprile torna in scena anche lui: è un tour jeté ad anello con mezzo giro, porta il suo nome e chiude l’esercizio che vale a ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 10 aprile 2021abbraccia di nuovo l’all-around: non succedeva dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. L’occasione è stata la terza tappa della Serie A1 2021 di ginnastica artistica, durante la quale si è esibita in tutti e quattro gli attrezzi: trave, corpo libero, volteggio e parallele. L’obiettivo era misurarsi con una competizione in vista dei Campionarti europei di ginnastica di Basilea e l’unica incertezza è stata la caduta sulla terza diagonale. Si chiama «» e il 25 aprile torna in scena anche lui: è un tour jeté ad anello con mezzo giro, porta il suo nome e chiude l’esercizio che vale a ...

Advertising

borghi_claudio : @renatobrunetta Scusi Ministro, da quando essere non vaccinati equivale ad 'avere una malattia trasmissibile'? E da… - chetempochefa : “I paragoni tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini sono follie, gesti in cui il cattivo gusto si… - ivanscalfarotto : Che spettacolo: da un lato, una platea silente di fronte a parole sprezzanti, le uniche che alcuni paiono avere. Da… - Voxloud_it : Una cosa è certa: lo #smartworking è stato una salvezza in un periodo come quello che ci stiamo lasciando alle spal… - Gianuvola : @lorepregliasco Siamo un popolo di analfabeti funzionali. Ma continuate a raccontarvi che la scuola non serve e ad… -