Milan, Maignan: “Dida? Sarà fondamentale per migliorare” (Di venerdì 30 luglio 2021) Mike Maignan, portiere del Milan, nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato anche di Dida, preparatore dei portieri Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 luglio 2021) Mike, portiere del, nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato anche di, preparatore dei portieri

acmilan : ??? 'I'm here to write my own chapter in the Club's history' Introducing you to @mmseize ????? ??? 'Sono qui per scriv… - AntoVitiello : #Maignan in conferenza: “#Donnarumma grande portiere, ma ora inizia la mia storia al #Milan. Il mio punto di forza… - DiMarzio : #Milan, #Maignan si presenta: 'Mi ha cercato anche la Roma, ma quando mi hanno contattato Massara e Maldini è stato… - AlexRotaConti1 : RT @acmilan: ??? 'I'm here to write my own chapter in the Club's history' Introducing you to @mmseize ????? ??? 'Sono qui per scrivere il mio… - Giacomobacci2 : RT @acmilan: ??? 'I'm here to write my own chapter in the Club's history' Introducing you to @mmseize ????? ??? 'Sono qui per scrivere il mio… -