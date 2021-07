Maltempo, anche la villa di George Clooney a Laglio travolta dal fango: «E’ molto peggio di quello che pensassi» (Di venerdì 30 luglio 2021) . L’attore è arrivato sul Lago di Como per constatare personalmente i danni provocati dal Maltempo dei giorni scorsi. «E’ molto peggio di quello che pensassi, a Cernobbio la situazione è molto grave e a Laglio anche peggiore. Ci vorranno anni e milioni di dollari per riprendersi. Ma questa città è sempre stata forte e continuerà a esserlo: è un posto davvero resiliente». Così George Clooney al Tg1 commentando i disastri provocati dal Maltempo in provincia di Como e in particolare nella ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 luglio 2021) . L’attore è arrivato sul Lago di Como per constatare personalmente i danni provocati daldei giorni scorsi. «E’diche, a Cernobbio la situazione ègrave e are. Ci vorranno anni e milioni di dollari per riprendersi. Ma questa città è sempre stata forte e continuerà a esserlo: è un posto davvero resiliente». Cosìal Tg1 commentando i disastri provocati dalin provincia di Como e in particolare nella ...

Advertising

disinformatico : Qui è dove di solito vado a fare la spesa. NON tentate di guadare strade allagate, né a piedi né in auto. È pericol… - sonociambella : RT @disinformatico: Qui è dove di solito vado a fare la spesa. NON tentate di guadare strade allagate, né a piedi né in auto. È pericolosis… - azzurridigloria : Interrotto anche il 2° giro (causa maltempo) di #Golf a #Tokyo2020. Al momento, #Paratore ha chiuso a -1 mentre… - oscarvalle1984 : RT @msn_italia: Maltempo, anche la villa di George Clooney a Laglio travolta dal fango: «E' molto peggio di quello che pensassi» https://t.… - msn_italia : Maltempo, anche la villa di George Clooney a Laglio travolta dal fango: «E' molto peggio di quello che pensassi» -