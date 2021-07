M5s, Sganga: “Liste chiuse entro il 4 agosto” (Di venerdì 30 luglio 2021) Anche il Movimento 5 Stelle va verso la chiusura delle Liste per le elezioni comunali. La candidata sindaca Valentina Sganga ha annunciato che il lavoro che è stato svolto nei mesi scorsi è quasi completato e i nomi dei candidati al Consiglio Comunale e di Circoscrizioni sono pronti. “Il percorso nato mesi fa si avvia alla conclusione. entro il 4 agosto chiuderemo le Liste, successivamente agli obblighi di legge” ha dichiarato Sganga. La candidata M5s ha anche respinto le accuse mosse a tutti gli aspiranti sindaci di sospendere la campagna elettorale per andare in ferie: “Sappiamo ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 30 luglio 2021) Anche il Movimento 5 Stelle va verso la chiusura delleper le elezioni comunali. La candidata sindaca Valentinaha annunciato che il lavoro che è stato svolto nei mesi scorsi è quasi completato e i nomi dei candidati al Consiglio Comunale e di Circoscrizioni sono pronti. “Il percorso nato mesi fa si avvia alla conclusione.il 4chiuderemo le, successivamente agli obblighi di legge” ha dichiarato. La candidata M5s ha anche respinto le accuse mosse a tutti gli aspiranti sindaci di sospendere la campagna elettorale per andare in ferie: “Sappiamo ...

