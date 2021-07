LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Fuori a sorpresa Kauzer! Alle 7.54 De Gennaro (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.40 In partenza l’austriaco Felix Oschmautz. 7.39 Molto buono il tempo di Grigar che finisce a 22 centesimi da Smolen nonostante i due secondi di penalità! Operazione finale centrata per l’atleta slovacco. 7.37 Tocca allo slovacco Jakub Grigar cercare di centrare la qualificazione alla finale. 7.36 SALTA UNA PORTA EIGEL! ADDIO QUALIFICAZIONE! Disastro del russo che è abbondantemente ultimo. Anche senza questo errore sarebbe comunque nono e lontano dai migliori. 7.34 Tocca al russo Pavel Eigel, 25° agli Europei di quest’anno ad Ivrea. 7.33 Prova da dimenticare per Goncalves che accumula ben sei secondi di penalità, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.40 In partenza l’austriaco Felix Oschmautz. 7.39 Molto buono il tempo di Grigar che finisce a 22 centesimi da Smolen nonostante i due secondi di penalità! Operazione finale centrata per l’atleta slovacco. 7.37 Tocca allo slovacco Jakub Grigar cercare di centrare la qualificazione alla finale. 7.36 SALTA UNA PORTA EIGEL! ADDIO QUALIFICAZIONE! Disastro del russo che è abbondantemente ultimo. Anche senza questo errore sarebbe comunque nono e lontano dai migliori. 7.34 Tocca al russo Pavel Eigel, 25° agli Europei di quest’anno ad Ivrea. 7.33 Prova da dimenticare per Goncalves che accumula ben sei secondi di penalità, ...

