LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tamberi approda in finale nel salto in alto, Abdelwahed e Ala Zoghlami in finale nei 3000 siepi, Bellò e Sibilio in semifinale! (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.51 Le ultime due azzurre in gara stamattina saranno Anna Bongiorni e Vittoria Fontana nelle batterie dei 100 metri che scatteranno a partire dalle 5.15 italiane (le 12.15 locali). 4.49 Parte la penultima batteria dei 400 metri ostacoli uomini. 4.47 Altro nullo per Giovanni Faloci al secondo tentativo nelle qualificazioni del lancio del disco. 4.44 SI QUALIFICA Sibilio! L'azzurro chiude terzo con un grande finale in 49?11. Come preventivabile trionfa Karsten Warholm in 48?65, secondo l'irlandese Thomas Barr in 49?02, si qualifica anche il tedesco Luke Campbell che ...

