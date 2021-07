L’auto che guida Jeff Bezos fa molto discutere: il motivo vi lascerà sorpresi (Di venerdì 30 luglio 2021) Sapete che auto guida Jeff Bezos? L’uomo più ricco al mondo, fondatore di Amazon, ha lasciato tutti di stucco dopo questa scoperta! E’ uno dei più grandi imprenditori di tutto il mondo. Jeff Bezos, classe ’64, è il fondatore e presidente di Amazon, l’enorme società di commercio elettronico. Secondo Forbes è lui l’uomo più ricco L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 30 luglio 2021) Sapete che auto? L’uomo più ricco al mondo, fondatore di Amazon, ha lasciato tutti di stucco dopo questa scoperta! E’ uno dei più grandi imprenditori di tutto il mondo., classe ’64, è il fondatore e presidente di Amazon, l’enorme società di commercio elettronico. Secondo Forbes è lui l’uomo più ricco L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

matteosalvinimi : Marino Terrezza aveva 36 anni e lavorava alla Polizia stradale di Siniscola (Nuoro). Stamattina è stato travolto da… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - LuisaMariaOrsi : 2 - Rintraccio a fatica il titolare che mi rassicura: L'auto è veduta al prezzo giusto, come istanza del giudice. M… - Vincenz53752996 : RT @matteosalvinimi: Marino Terrezza aveva 36 anni e lavorava alla Polizia stradale di Siniscola (Nuoro). Stamattina è stato travolto da un… - Cardocan1 : RT @Gabry89: Nel condominio troviamo spesso parcheggiata un auto in una zona libera dedicata alle manovre. Più volte segnalato nel gruppo,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’auto che AirCar, l auto che con un click diventa un aereo Wired.it