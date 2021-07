Knives Out 2: le riprese in Grecia si sono concluse (Di venerdì 30 luglio 2021) Rian Johnson e Kate Hudson hanno svelato che le riprese di Knives Out 2 in Grecia si sono ufficialmente concluse. Rian Johnson e Kate Hudson hanno aggiornato i fan sulle riprese di Knives Out 2, svelando che il lavoro sul set in Grecia si è ufficialmente concluso. Il regista ha scritto su Twitter usando un gioco di parole con il verbo kill, letteralmente uccidere: "Grazie a tutte le persone meravigliose e alla nostra troupe locale che ha spaccato (Metaforicamente, non è uno spoiler)". Kate Hudson, una dei protagonisti del sequel di Cena con delitto - ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 luglio 2021) Rian Johnson e Kate Hudson hanno svelato che lediOut 2 insiufficialmente. Rian Johnson e Kate Hudson hanno aggiornato i fan sullediOut 2, svelando che il lavoro sul set insi è ufficialmente concluso. Il regista ha scritto su Twitter usando un gioco di parole con il verbo kill, letteralmente uccidere: "Grazie a tutte le persone meravigliose e alla nostra troupe locale che ha spaccato (Metaforicamente, non è uno spoiler)". Kate Hudson, una dei protagonisti del sequel di Cena con delitto - ...

