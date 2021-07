Green pass, Cei chiarisce le modalità per le attività di Chiesa (Di venerdì 30 luglio 2021) Con un pro memoria inviata a tutti i vescovi e le comunità presenti in Italia la presidente della Conferenza episcopale italiana chiarisce come si applicherà il "Green pass" per la vita della Chiesa: ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Con un pro memoria inviata a tutti i vescovi e le comunità presenti in Italia la presidente della Conferenza episcopale italianacome si applicherà il "" per la vita della: ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Immunità di gregge: quali Regioni la raggiungeranno per prime? Grazie al nuovo decreto del Governo, con cui è stato esteso l'obbligo del green pass, negli ultimi giorni è stato registrato un boom di prenotazioni e le Regioni continuano ad attuare delle ...

Green pass, Cei chiarisce le modalità per le attività di Chiesa Con un pro memoria inviata a tutti i vescovi e le comunità presenti in Italia la presidente della Conferenza episcopale italiana chiarisce come si applicherà il "green pass" per la vita della Chiesa: il patentino sanitario non sarà necessario per messe, processioni e centri estivi ma per le altre attività organizzate o gestite da enti ecclesiastici, dalle ...

Green pass, si potrà scaricare anche dal portale del ministero della Salute: le novità Sky Tg24 Sileri: "Green Pass dipenderà dall'andamento del virus. Si punta alla didattica in presenza" "Il Green pass dipenderà dalla circolazione del virus: modulabile a seconda dell'andamento del Covid". Lo rende noto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, aggiungendo che "per quanto rigua ...

Green pass obbligatorio al Museo Egizio di Torino, insulti sui social: “Dovete chiudere” Il Museo Egizio di Torino ha annunciato che richiederà il Green Pass obbligatorio per entrare, ma è stato riempito di insulti sui social network.

