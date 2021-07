Giancarlo Fisichella investe in 2WATCH (Di venerdì 30 luglio 2021) L’interesse verso il settore degli esport e del gaming non conosce sosta e sollecita sempre di più l’attenzione degli atleti e degli sportivi italiani. Un richiamo verso cui si è dimostrato pronto e ricettivo anche un campione italiano, Giancarlo Fisichella, che ha deciso di investire in 2WATCH, società italiana leader in ambito gaming e esport. Giancarlo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) L’interesse verso il settore degli esport e del gaming non conosce sosta e sollecita sempre di più l’attenzione degli atleti e degli sportivi italiani. Un richiamo verso cui si è dimostrato pronto e ricettivo anche un campione italiano,, che ha deciso di investire in, società italiana leader in ambito gaming e esport.L'articolo

Giancarlo Fisichella investe in 2WATCH, società italiana leader in ambito gaming e esport - L'operazione avviene attraverso Pro Racing, l'azienda di cui è fondatore insieme al pilota Marco Cioci - Formia / Consegnata una "Stelvio Alfa Romeo" al campione di Formula1 Giancarlo Fisichella [VIDEO] - Giancarlo Fisichella - Indianapolis, 2006 - FORMIA – Una Stelvio Alfa Romeo per il campione di Formula Uno Giancarlo Fisichella una Stelvio Alfa Romeo.

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Fisichella Il pilota Giancarlo Fisichella investe nella società di gaming e esport 2Watch Il settore degli esport e del gaming sollecita sempre di più l'attenzione degli atleti e degli sportivi italiani. Tra questi anche Giancarlo Fisichella , che ha deciso di investire in 2Watch , società italian attiva in ambito gaming e esport fondata quest'anno dal Ceo Fabrizio Perrone . Giancarlo Fisichella , pilota che ha corso ...

