Flavio Pirini racconta una solitudine delicata per A levar l’ombra da terra

(Di venerdì 30 luglio 2021) Racconti, monologhi e canzoni del cantautore milanese, accompagnato dal vivo del pianista e compositore Mell Morcone. “Le piccole storie di Alfredo” andrà in scena il 4 agosto alle ore 21.30 presso il cortile della Biblioteca di Bonate Sotto, in via San Sebastiano

