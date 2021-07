"False dichiarazioni", due rinviate a giudizio per il caso Denise (Di venerdì 30 luglio 2021) Due persone sono state rinviate a giudizio per il caso Denise Pipitone: una è l'ex pm Maria Angioni, l'altra sarebbe una turista romana Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 luglio 2021) Due persone sono stateper ilPipitone: una è l'ex pm Maria Angioni, l'altra sarebbe una turista romana

