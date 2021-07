Denis Dosio che colpo, il selfie con Salvini gli costa caro: ecco cosa è successo (Di venerdì 30 luglio 2021) Brutte notizie per l’ex gieffino Denis Dosio che dopo essersi mostrato in compagnia di Matteo Salvini ha perso migliaia di fan Denis Dosio e Matteo SalviniPoche ore fa Denis Dosio è finito al centro di una bufera mediatica e non per o qualche sua parola ma bensì per essersi mostrato in compagnia di un personaggio politico. Il cantante, ricordiamo ex protagonista del Grande Fratello Vip 5, si è scattato alcune foto con il premier della Lega Nord Matteo Salvini a Milano Marittima, al papeete Beach. Fin qui nulla di strano se a molti suoi ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 luglio 2021) Brutte notizie per l’ex gieffinoche dopo essersi mostrato in compagnia di Matteoha perso migliaia di fane MatteoPoche ore faè finito al centro di una bufera mediatica e non per o qualche sua parola ma bensì per essersi mostrato in compagnia di un personaggio politico. Il cantante, ricordiamo ex protagonista del Grande Fratello Vip 5, si è scattato alcune foto con il premier della Lega Nord Matteoa Milano Marittima, al papeete Beach. Fin qui nulla di strano se a molti suoi ...

