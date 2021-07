Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib - 0,6% (Di venerdì 30 luglio 2021) La Borsa di Milano chiude la seduta poco sopra i minimi. Il Ftse Mib ha perso lo 0,6% a 25.363 punti. Il risiko bancario non è bastato a riaccendere l'interesse sui titoli di Piazza Affari e hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Ladila seduta poco sopra i minimi. IlMib ha perso lo 0,6% a 25.363 punti. Il risiko bancario non è bastato a riaccendere l'interesse sui titoli di Piazza Affari e hanno ...

