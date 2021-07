Basket | Meo Sacchetti | “Le zero vittorie della Nigeria non contano | sarà una sfida complicata”

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’appuntamento è per domani mattina alle 6.40, quando alla Saitama Super Arena l’Italia delchiuderà la fase a gironi contro la. Agli azzurri serve una vittoria per essere sicuri di passare il turno, mentre un ko renderebbe fondamentale latra Australia e Germania. E Meoavvisa di non prendere sottogamba gli avversari “Ini sono atleti straordinari e sul piano fisicomolto complicato poter pareggiare le loro qualità. Per questo motivo dovremo fare attenzione a tutti i dettagli e saper leggere bene alcune situazioni in attacco e in difesa per ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: basket; domani Italia-Nigeria, Sacchetti 'ottimista': (ANSA) - TOKYO, 30 LUG - 'Non c'è nes… - sportface2016 : #GiochiOlimpici #Tokyo2020 | #Basketball, Meo #Sacchetti alla vigilia della sfida decisiva con la #Nigeria: 'Non… - ilveggente_it : ?? #Basket olimpico, la qualificazione degli azzurri di Meo #Sacchetti passa dall’ultima partita del girone con la… - infoitsport : Basket, Olimpiadi Tokyo: Meo Sacchetti “Peccato per i rimbalzi persi nel finale, mancata lucidità” - infoitsport : Basket, Olimpiadi Tokyo: Meo Sacchetti dà la carica: 'Vogliamo sorprendere l'Australia' -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Meo

OA Sport

"Non c'è nessun motivo per non essere ottimisti": lo dice l'allenatore della nazionale dimaschile,Sacchetti, alla vigilia della partita contro la Nigeria. La sfida contro gli africani chiuderà il girone eliminatorio degli azzurri, vincitori all'esordio con la Germania (92 - 82)..."Non c'è nessun motivo per non essere ottimisti": lo dice l'allenatore della nazionale dimaschile,Sacchetti, alla vigilia della partita contro la Nigeria. La sfida contro gli africani chiuderà il girone eliminatorio degli azzurri, vincitori all'esordio con la Germania (92 - 82)...L’appuntamento è per domani mattina alle 6.40, quando alla Saitama Super Arena l’Italia del basket chiuderà la fase a gironi contro la Nigeria. Agli azzurri serve una vittoria per essere sicuri di pas ...Gli scenari possibili. La prima partita in assoluto contro la Nigeria è anche quella forse più decisiva degli ultimi 17 anni per l’Italia del basket. Non ci sono infatti prece ...