salernotoday : Autista saprese morto in incidente a Capri, la compagna incinta perde il figlio -

Autista saprese

SalernoToday

Ancora un dolore per la famiglia di Emanuele Melillo, il 32enne- la cui famiglia è originaria di Sapri - morto nel tragico incidente avvenuto a Capri mentre era alla guida di un bus. La sua compagna incinta - secondo quanto appreso dall'Ansa - ha infatti a Napoli, i funerali di Emanuele Melillo, l'32enne deceduto lo scorso 22 luglio nel grave da Napoli per andare a lavorare sull'isola dove era impiegato presso l'Azienda di Trasporti. Sotto choc anche la comunità di Sapri per la tragedia che si è verificata ieri mattina a Capri Emanuele Melillo, il giovane conducente del minibus morto dopo essere precipitato in un canale a ri Attorno alle 11,30 un bus di linea è precipitato sullo stabilimento Le Ondine. L'allerta alla centrale dei soccorsi