Allo studio una revisione del programma di lavoro dell eurocamera (Di venerdì 30 luglio 2021) BRUXELLES - Il Parlamento europeo è al lavoro per "rendere le proprie attività più interessanti per i cittadini e più visibili sui media", attraverso una serie di proposte, avanzate su richiesta del ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021) BRUXELLES - Il Parlamento europeo è alper "rendere le proprie attività più interessanti per i cittadini e più visibili sui media", attraverso una serie di proposte, avanzate su richiesta del ...

Advertising

ZZiliani : Da #Funchal è tutto, linea allo studio. #KatiaAveiro #Ronaldo - ZZiliani : NOTIZIA DEL GIORNO. LA #JUVENTUS CHE HA VALUTATO #RUGANI 50 MILIONI E VALUTA #DEMIRAL 40 NON VUOLE SPENDERE PIÙ DI… - Frank196018 : @MariMa99473486 @Presidentissim0 Premesso che non voto da trent'anni...quindi sei fuori strada, al momento è come d… - GianScudieri : “[...] Il traguardo potrebbe essere tagliato già oggi, ma non azzardiamo pronostici. Linea allo studio”. Grazie… - avventista : ?? 'Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo' (Matteo 11:28). ?? Approfondiamo i… -