Salvini spara su M5S e colpisce Draghi Matteo | “modifiche al ddl penale solo dal premier” Ma sono quelle 5S

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ci risiamo. Con il caldo estivo il Capitano sbrocca e sulle orme dell’ormai mitico Papeete sforna stupidaggini a gogò che non si sentivano da anni. Forse sarà l’effetto della prima dose del vaccino che lui – da sostanziale no vax – ritiene dannoso, forse sarà che a lui il sole cocente fa sempre questo effetto, ma insomma non riesce proprio più a trattenersi ed ecco che gli riprende la fisima di Giuseppe Conte, reo nel suo inconscio di averlo detronizzato e sbattuto fuori dal governo. E cosìsproloquia: “Basta con i ricatti di Grillo e dei 5 Stelle.inaffidabili”. Come no!tanto inaffidabili che ci ...

Advertising

Mov5Stelle : Un assessore della Lega spara e uccide un 39enne in pubblica piazza. Matteo Salvini scrive la sentenza: si è trat… - granpinoo : RT @DomaniGiornale: Ieri sera Gaetano Aronica, consigliere comunale di #Licata eletto nel 2018 con la #Lega, ha sparato quattro colpi di pi… - NicolaSabbion : RT @ilriformista: Il Carroccio lo scarica dopo averlo accolto nelle proprie liste #Licata #Lega #Salvini - Massimi44260750 : RT @DomaniGiornale: Ieri sera Gaetano Aronica, consigliere comunale di #Licata eletto nel 2018 con la #Lega, ha sparato quattro colpi di pi… - Keynesblog : RT @beretta_g: Un altro degli sparatori della #Lega. La passione degli esponenti del partito di #Salvini per le #armi (legalmente e illegal… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini spara

LA NOTIZIA

Aronica era stato eletto nel 2018 con 373 preferenze nella lista " Lega Noi con" (ma non risulta iscritto) per poi diventare a marzo 2019 capo del gruppo consiliare di "Liberi e Indipendenti ...Lo stesso Fontana rischia un processo con l'accusa di concorso in frode in pubbliche forniture enon ha perso tempo nel fargli da scudo. Intervenendo a Cortona, in provincia di Arezzo, a ...Spara al suo socio in affari: indagato consigliere comunale di Licata. E’ stato lui stesso a far ritrovare la pistola ai carabinieri durante la perquisizione. La sparatoria, all ...Gaetano Aronica, consigliere comunale di Licata di 48 anni eletto nel 2018 con la Lega, è stato denunciato per tentato omicidio e porto abusivo di ...