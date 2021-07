Raimondo Todaro dice addio a Ballando: «Ho deciso di provare nuove sfide» (Di giovedì 29 luglio 2021) Raimondo Todaro Dopo 16 anni, arriva al termine il matrimonio tra Ballando con le Stelle e Raimondo Todaro. Dalla prossima edizione (da ottobre, su Rai 1) lo show di Milly Carlucci non avrà più nel cast uno dei suoi volti e maestri più rappresentativi. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 luglio 2021)Dopo 16 anni, arriva al termine il matrimonio tracon le Stelle e. Dalla prossima edizione (da ottobre, su Rai 1) lo show di Milly Carlucci non avrà più nel cast uno dei suoi volti e maestri più rappresentativi. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella dicon le Stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle ...

