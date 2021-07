Ossessione Raggi: “Sgombero CasaPound imminente”. Ma viene smentita dalla Prefettura (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – Virginia Raggi è talmente ossessionata da CasaPound che a ogni piè sospinto prova a prenderla di mira. Il sindaco capitolino agli sgoccioli, ultima pasdaran del decaduto firmamento pentastellato, ieri ha tirato fuori l’ennesimo annuncio roboante via social. “Presto CasaPound sarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente in pieno centro a Roma”, ha scritto una Raggiante Raggi. “Lo avevo detto anni fa, ed ora finalmente ci siamo. Nel corso di una riunione convocata dal prefetto Matteo Piantedosi con i rappresentati di tutte le Istituzioni, è stato fatto il punto sulle occupazioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – Virginiaè talmente ossessionata dache a ogni piè sospinto prova a prenderla di mira. Il sindaco capitolino agli sgoccioli, ultima pasdaran del decaduto firmamento pentastellato, ieri ha tirato fuori l’ennesimo annuncio roboante via social. “Prestosarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente in pieno centro a Roma”, ha scritto unaante. “Lo avevo detto anni fa, ed ora finalmente ci siamo. Nel corso di una riunione convocata dal prefetto Matteo Piantedosi con i rappresentati di tutte le Istituzioni, è stato fatto il punto sulle occupazioni ...

Advertising

IvoAyrton : RT @fratotolo2: Per queste e altre figure di mer@a, seguite la #Raggi… Finché non tornerà a fare fotocopie ovviamente. - Alessandro_Amad : RT @fratotolo2: Per queste e altre figure di mer@a, seguite la #Raggi… Finché non tornerà a fare fotocopie ovviamente. - kattolikamente : RT @fratotolo2: Per queste e altre figure di mer@a, seguite la #Raggi… Finché non tornerà a fare fotocopie ovviamente. - IvoAyrton : RT @IlPrimatoN: Ennesima figuraccia del sindaco agli sgoccioli - italiarialzat : RT @MarsellaLuca: La Raggi annuncia lo sgombero di #CasaPound ma viene smentita perfino dalla Prefettura. Pensasse a tutti i danni che ha c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ossessione Raggi Capitan Sciabola e il diamante magico, di Marit Moum Aune e Rasmus A. Sivertsen ... e soprattutto in grado di esaudire un desiderio, solo uno, attenzione, se esposto ai raggi della ... Il punto nevralgico dai cui partire per trovare il vero tesoro e fuggire da un'ossessione insaziabile.

Nicola Zingaretti il "palazzinaro". Spesi 40 milioni per un deposito bus: sarà la nuova sede Astral La Raggi rompe con Zingaretti e scarica su Albano i rifiuti di Roma SCONTRO SULL'ATER - Ma a tenere ... L'ossessione dei dem sulla legge Zan rischia di farla saltare

Ossessione Raggi: “Sgombero CasaPound imminente”. Ma viene smentita dalla Prefettura Il Primato Nazionale Giovanni Caudo lancia Roma Futura: "Siamo qui per costruire la città pubblica" Oltre cento persone nello spazio culturale al Prenestino, da Rossella Muroni, agli attivisti degli spazi sociali, alle reti della legalità, ai partiti e ai sindacati. Arrivano i saluti di Walter Tocci ...

... e soprattutto in grado di esaudire un desiderio, solo uno, attenzione, se esposto aidella ... Il punto nevralgico dai cui partire per trovare il vero tesoro e fuggire da un'insaziabile.Larompe con Zingaretti e scarica su Albano i rifiuti di Roma SCONTRO SULL'ATER - Ma a tenere ... L'dei dem sulla legge Zan rischia di farla saltareOltre cento persone nello spazio culturale al Prenestino, da Rossella Muroni, agli attivisti degli spazi sociali, alle reti della legalità, ai partiti e ai sindacati. Arrivano i saluti di Walter Tocci ...