Non tutti gli highlights di Serie A per Sky, ma solo quelli delle sue 3 partite

In seguito alla battaglia persa con DAZN per quanto riguarda la trasmissione dei diritti TV delle partite di Serie A per il prossimo triennio 2021-2024, Sky avrebbe subito un'ulteriore beffa. Infatti, come spiega 'Il Sole 24 Ore', la Lega Serie A ha deciso con maggioranza di non mettere all'asta gli highlights pay. A questo punto, l'emittente di Comcast potrà trasmetterli solo per i tre match di cui detiene i diritti e non per i restanti sette che, invece, saranno trasmessi in esclusiva su DAZN. Ad ogni modo, Sky punterà tutto sul resto dell'offerta relativa alle competizioni ...

