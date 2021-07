‘No Green pass’ a Roma, Borghi: “Contro Draghi? Non strumentalizzare” (Di giovedì 29 luglio 2021) “E’ stata una bellissima manifestazione, sono idee che devono trovare rappresentanza e io sono molto contento di aver portato la mia presenza”. Rivendica con orgoglio la partecipazione alla manifestazione di ieri sera a piazza del Popolo Claudio Borghi, deputato della Lega, ex presidente della Commissione Bilancio della Camera, tra quelli che hanno preso la parola dal palco, a capo del nutrito gruppo di parlamentari del Carroccio presente ieri sera per la fiaccolata organizzata da ‘libera scelta’, per dire no al Green pass e libertà per i vaccini. Non sono passati inosservati gli slogan Contro il premier Mario Draghi: ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) “E’ stata una bellissima manifestazione, sono idee che devono trovare rappresentanza e io sono molto contento di aver portato la mia presenza”. Rivendica con orgoglio la partecipazione alla manifestazione di ieri sera a piazza del Popolo Claudio, deputato della Lega, ex presidente della Commissione Bilancio della Camera, tra quelli che hanno preso la parola dal palco, a capo del nutrito gruppo di parlamentari del Carroccio presente ieri sera per la fiaccolata organizzata da ‘libera scelta’, per dire no alpass e libertà per i vaccini. Non sono passati inosservati gli sloganil premier Mario: ...

