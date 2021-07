Modric è eterno | ecco l’incredibile cambio del suo fisico

(Di giovedì 29 luglio 2021) Un cambiamento incredibile quello di Luka. In Spagna ha sorpreso tutto, ed intanto il Real Madrid se lo gode. Riscrivere la propria carriera, nonostante l’età inesorabile e gli anni che passano senza possibilità di appello. Il mondo dello sport è pieno di atleti che, nonostante il passare del tempo, riescono comunque a tenersi in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Chapeau per CR7 , l'ragazzino, campione di professionismo che continua ad entusiasmare con ... Protagonista indiscusso con il gol in overture contro la Croazia die con la rete decisiva ...Lukaè l', Mateo Kovacic è presente e futuro di questa Croazia che attende l'ottavo di finale contro la Spagna. Proprio il centrocampista del Chelsea, fresco campione d'Europa, ha parlato ...Quello che non cambia sono gli obiettivi: puntiamo sempre in alto” Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore del Milan Sandro Tonali ha ammesso che i rossoneri punteranno allo Scudetto: 'S ...