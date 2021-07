Advertising

MediasetTgcom24 : Migranti, altri 4 sbarchi a Lampedusa: oltre mille presenze all'hotspot #Lampedusa - ACasperia : RT @MediasetTgcom24: Migranti, altri 4 sbarchi a Lampedusa: oltre mille presenze all'hotspot #Lampedusa - Politic01774202 : RT @ilSicilia: #Cronaca #Lampedusa Migranti, ennesimo sbarco a Lampedusa: arrivati altri 84 tunisini - gselvaggia : RT @MediasetTgcom24: Migranti, altri 4 sbarchi a Lampedusa: oltre mille presenze all'hotspot #Lampedusa - RenzoCianchetti : RT @MediasetTgcom24: Migranti, altri 4 sbarchi a Lampedusa: oltre mille presenze all'hotspot #Lampedusa -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti altri

commenta A Lampedusa sono avvenutiquattro sbarchi dinelle ultime ore. Salgono così a dieci gli approdi nell'isola nella sola giornata di giovedì (mentrecinque erano avvenuti nelle ore precedenti). Le persone ...La Lituania ha "ricevuto sostegno da Frontex e daStati membri ed è molto importante proteggere le frontiere esterne dell'Unione europea in modo che iillegali non possano ...e che non ci sarebbero altri tipi di problemi. La situazione a bordo intanto sta diventando incandescente e il comandante ha fatto sapere agli organi preposti che i migranti hanno iniziato lo ...COSENZA – Sale ancora il dato sui nuovi contagi da coronavirus in Calabria nelle ultime 24, con un aumento costante in tutte le province e in particolare in quella di Reggio Calabria anche se al dato ...