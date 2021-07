Medjugorje, messaggio per oggi: “Vi prego di fermarvi un momento” (Di giovedì 29 luglio 2021) La Madonna nel suo messaggio del 2 luglio 2012 ci invita a fare quello che oggi risulta tra le cose più difficili da mettere in pratica. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 29 luglio 2021) La Madonna nel suodel 2 luglio 2012 ci invita a fare quello cherisulta tra le cose più difficili da mettere in pratica. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CecchettoDiana : RT @RadioMariaITA: H. 21:00 #Marija di Medjugorje in diretta con P. Livio per il messaggio della #Regina della Pace - KattInForma : Padre Livio: Commento al Messaggio Della Madonna di Medjugorje dato a Marija il 25 Luglio 2021 - - KattInForma : Medjugorje, messaggio per oggi: “Vedo nel vostro cuore l’inquietudine” - papaboys113 : Ultimo messaggio di Medjugorje. Il commento: ‘Da essa dipende la salvezza..’ - asti_gioachino : RT @RadioMariaITA: H. 09:45 #Telefonata di #Marija in diretta con P. Livio per il Messaggio della Regina della Pace a Marija di Medjugorje… -