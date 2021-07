Lago di Como, George Clooney coinvolto dalla drammatica inondazione: il fango raggiunge la sua villa (Di giovedì 29 luglio 2021) Abbondanti precipitazioni hanno colpito in questi giorni la zona del Lago di Como e la situazione appare drammatica. LEGGI ANCHE:– La villa di George Clooney non è la più costosa sul Lago di Como: ecco qual è la villa che vale oltre 70 milioni di euro Qui sorge anche la villa di George Clooney, anch’essa colpita dai danni del maltempo. Clooney era finalmente tornato nella sua residenza in Italia insieme alla sua famiglia, dopo un lungo periodo di assenza a causa ... Leggi su funweek (Di giovedì 29 luglio 2021) Abbondanti precipitazioni hanno colpito in questi giorni la zona deldie la situazione appare. LEGGI ANCHE:– Ladinon è la più costosa suldi: ecco qual è lache vale oltre 70 milioni di euro Qui sorge anche ladi, anch’essa colpita dai danni del maltempo.era finalmente tornato nella sua residenza in Italia insieme alla sua famiglia, dopo un lungo periodo di assenza a causa ...

Advertising

borghi_claudio : La massa di detriti sul lago arrivata a Como (la riva è il muretto in primo piano) - borghi_claudio : Sono intervenuto in aula sul disastro delle frane sul Lago di Como. Un abbraccio a tutti i laghèe, tenete duro - borghi_claudio : Grazie a @pietroforoni che si è precipitato a valutare la situazione nei comuni alluvionati del Lago di Como e, ins… - Adriana99548450 : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti! “Libertà non fallisce ai volenti, ma il sentir de' perigli ell'addita; ma promessa a chi ponvi la… - LiberaMartha : #29luglio oggi sul Lago di Como -