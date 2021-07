La grinta di Paltrinieri e l’autogol omofobo di Fognini

(Di venerdì 30 luglio 2021) Gli ori sono ancora pochi, anche se piovono medaglie sull’Italia. A Tokyo che fa segnare il record di contagi (3800 casi, 10 mila in Giappone, con possibile estensione dello stato di emergenza ad altre quattro prefetture, proteste da parte della popolazione) ci sono storie in casa azzurri che lasceranno una traccia, una legacy come si dice nello sport americano, per chi viene dopo. Gregoriomedaglia d’argento negli 800 stile libero, raccoglie il testimone da Aldo Montano e Federica Pellegrini. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

e Detti puntano seriamente al podio: il primo nei 10 km in acque libere, il secondo nei ... Qualche sorpresa per concludere? La grazia delle Farfalle della ritmica e ladi Laura ...Ci uniscono la, una gran voglia di fare e la capacità di lavorare in team. Ci mettiamo in ... Marzio Azzoni , Laura Ferrarini , Roberto Madesani , Tommaso, Igor Piazza e Alfredo ...Gli ori sono ancora pochi, anche se piovono medaglie sull’Italia. A Tokyo che fa segnare il record di contagi (3800 casi, 10 mila in Giappone, con possibile estensione dello stato di emergenza ad altr ...Appena un mese fa il nuotatore azzurro era malato e non aveva nessuna certezza di poter partecipare ai gGiochi. Ma oggi ha lottato con grinta fino all'ultima bracciata ...