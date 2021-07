Juve, Delli Carri positivo al Covid. Anche l’Under 23 va in isolamento (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo Hamza Rafia, aggregato alla prima squadra, Anche Filippo Delli Carri risulta positivo al Covid nella Juventus. Il difensore bianconero è in isolamento e da oggi lo è Anche l’intero gruppo squadra dell’Under 23. Anche la prima squadra era stata messa in isolamento da questa mattina, dopo il primo caso di positività emerso con Rafia. Il club di Agnelli ha spiegato la situazione con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Resta da capire se si tratterà di due casi isolati o se i contagi si ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo Hamza Rafia, aggregato alla prima squadra,Filipporisultaalnellantus. Il difensore bianconero è ine da oggi lo èl’intero gruppo squadra del23.la prima squadra era stata messa inda questa mattina, dopo il primo caso di positività emerso con Rafia. Il club di Agnelli ha spiegato la situazione con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Resta da capire se si tratterà di due casi isolati o se i contagi si ...

