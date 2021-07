Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 29 07 21

Advertising

Farfalla_33 : @irumoridelcirco Lo trovi sulla storia IG di Isa e Chia - Chri20841131 : @caretti_chiara Vai sul sito di Isa&Chia, c'è un articolo a riguardo - Leoniapisa : @88MegF Grazie per avermi avvertita almeno evito, ho già dato con Isa e Chia stamattina... - ignaechechu : @nutria_tombina Su ig isa e chia ? - elenfav : RT @ignaechechu: @manu22233 Vai su isa e chia e lascia un commento carino -

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia

Isa e Chia

Come fa sapere, infatti, tra Zorzi e Oppini non mancano frecciatine sui social. Come fa sapere il portale, infatti, un amico di Oppini, utilizzando l'hashtag #TvZip, su Twitter,...L'ex cavaliere, come riportato dal sito '', con un video totalmente trash si candida insieme a un'amica mentre gira un video nella propria auto: ' Mi sto candidando per il Gf Vip 6 . Farò ...Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dimenticato con il pubblicitario francese l’attore Luca Argentero, con la quale è stata sposata per molti anni. La storia d’amore tra Quentin Kamme ...Tommaso Zorzi e Francesco Oppini erano diventati inseparabili e alcuni momenti durante il reality sono memorabili come quando il primo aveva detto al figlio di Alba Parietti di essersi innamorato di l ...