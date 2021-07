Ignazio Moser senza freni su una ex naufraga “Se non fossi stato fidanzato …” (Di giovedì 29 luglio 2021) Ignazio Moser è stato uno dei grandi protagonisti di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez si è fatto volere molto bene dai suoi compagni d’avventura ma anche dal pubblico a casa, tanto da essere riuscito a conquistare la quarta posizione. Nelle scorse ore il ragazzo si è divertito a rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram, anche a quelle più scomode. Moser ha infatti svelato con chi ci avrebbe provato, sull’isola, se fosse stato single. La rivelazione di Ignazio Moser Ignazio ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 29 luglio 2021)uno dei grandi protagonisti di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ildi Cecilia Rodriguez si è fatto volere molto bene dai suoi compagni d’avventura ma anche dal pubblico a casa, tanto da essere riuscito a conquistare la quarta posizione. Nelle scorse ore il ragazzo si è divertito a rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram, anche a quelle più scomode.ha infatti svelato con chi ci avrebbe provato, sull’isola, se fossesingle. La rivelazione di...

