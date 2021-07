(Di giovedì 29 luglio 2021) "A tutti quelli che vivono in questo bellissimo Paese, l'Ungheria. In vista del Gran Premio di questo fine settimana , voglio condividere il mio sostegno a coloro che sono colpiti dalla legge- ...

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: F1, Hamilton sui social: 'Le leggi anti-gay ungheresi inaccettabili, codarde e fuorvianti' - Foodef11 : Hamilton sui social: 'Le leggi anti-gay ungheresi inaccettabili, codarde e fuorvianti' - gnomini : RT @Gazzetta_it: F1, Hamilton sui social: 'Le leggi anti-gay ungheresi inaccettabili, codarde e fuorvianti' - Gazzetta_it : F1, Hamilton sui social: 'Le leggi anti-gay ungheresi inaccettabili, codarde e fuorvianti'

Firmato, Lewis. Il britannico, a poche ore dall'ultimo appuntamento del Mondiale prima della sosta estiva, ha condiviso un messaggio su Instagram alla comunità ungherese, in vista del ...... proibiscono di mostrare (in tv egiornali) i minorenni a qualsiasi maeriale che contenga riferimenti a cambiamento di genere e omosessualità. E il campione del mondo Lewissi presenta ...Scarpe arcobaleno contro Orban. La Formula sbarca a Budapest in quell'Ungheria dove è in vigore un disegno di legge che vieta la "promozione dell'omosessualità ai minori" voluto dal partito del primo ...Il campione del mondo replica alle punzecchiature di Max Verstappen nel paddock dell'Hungaroring: Lewis ci ha tenuto a spiegare che '...non ero a conoscenza della situazione di Max. Ho visto sullo sch ...