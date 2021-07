Francesco Bianconi (Baustelle) in Technicolor con la nuova versione di 'Forever': live a Roma il 4 agosto (Di giovedì 29 luglio 2021) 'Sono doppiamente contento. Perché sto facendo concerti e perché li sto facendo da solista'. Per il frontman dei Baustelle , è la prima volta senza la band. Francesco Bianconi - uscito con l'album ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021) 'Sono doppiamente contento. Perché sto facendo concerti e perché li sto facendo da solista'. Per il frontman dei, è la prima volta senza la band.- uscito con l'album ...

Advertising

bottegabarbieri : Appelli, Appuntamenti, Articoli, Aea, Andrea Bianconi, ANTOPOLOGIA IN MOVIMENTO, Centro Francesco Lorusso, circolo… - Sevenpress : Nada, Francesco Bianconi, Van De Sfroos, Ezio Bosso sono i primi protagonisti del festival “PeM! Parole e Musica in… - mascalzonesbt : Nada, Francesco Bianconi e Davide Van De Sfroos sono i primi appuntamenti di PeM Festival! Parole e Musica in Monf… - OltreleColonne : Nada, Francesco Bianconi, Van De Sfroos, Ezio Bosso, i primi protagonisti del festival ‘PeM! Parole e Musica in Mon… - pressitalia : 'PeM! Parole e Musica in Monferrato' - Nada, Francesco Bianconi, Van De Sfroos, e una serata su Ezio Bosso sono i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Bianconi Francesco Bianconi (Baustelle) in Technicolor con la nuova versione di 'Forever': live a Roma il 4 agosto 'Sono doppiamente contento. Perché sto facendo concerti e perché li sto facendo da solista'. Per il frontman dei Baustelle , è la prima volta senza la band. Francesco Bianconi - uscito con l'album Forever anche nella versione deluxe 'Forever in Technicolor' con 6 inediti tra cui il singolo d'anticipazione 'Il Mondo Nuovo' - suonerà il prossimo il 4 agosto ...

Alice canta Battiato chiude Lunaria 2021 Dopo l'incanto del doppio concerto di Francesco Bianconi, con il suo esordio da solista sull' Orto del Colle dell'Infinito e la travolgente energia riversata da La rappresentante di Lista in Piazza ...

Nada e Francesco Bianconi tra i protagonisti del Pem Festival Avanti! Francesco Bianconi (Baustelle) in Technicolor con la nuova versione di “Forever”: live a Roma il 4 agosto «Sono doppiamente contento. Perché sto facendo concerti e perché li sto facendo da solista». Per il frontman dei Baustelle, è la prima volta senza la band.

Francesco Bianconi: «Live solista e Technicolor» Rita Vecchio«Sono doppiamente contento. Perché ho ripreso a fare concerti e perché li sto facendo da solista». Per il frontman dei Baustelle, è la prima volta senza la band. Francesco Bianconi ...

'Sono doppiamente contento. Perché sto facendo concerti e perché li sto facendo da solista'. Per il frontman dei Baustelle , è la prima volta senza la band.- uscito con l'album Forever anche nella versione deluxe 'Forever in Technicolor' con 6 inediti tra cui il singolo d'anticipazione 'Il Mondo Nuovo' - suonerà il prossimo il 4 agosto ...Dopo l'incanto del doppio concerto di, con il suo esordio da solista sull' Orto del Colle dell'Infinito e la travolgente energia riversata da La rappresentante di Lista in Piazza ...«Sono doppiamente contento. Perché sto facendo concerti e perché li sto facendo da solista». Per il frontman dei Baustelle, è la prima volta senza la band.Rita Vecchio«Sono doppiamente contento. Perché ho ripreso a fare concerti e perché li sto facendo da solista». Per il frontman dei Baustelle, è la prima volta senza la band. Francesco Bianconi ...